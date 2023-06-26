Düğün yolunda facia

Amasya'nın Merzifon ilçesinden Gümüşhacıköy ilçesine yakınlarının düğününe giden Oktay ailesinin otomobili, Karacaören'de arızalanınca yolda kaldı. Arkadan gelen Sami Boğa'nın kullandığı otomobil Oktay ailesinin aracına çarptı. Alev topuna dönen araçtaki Zafer Oktay (45), eşi Elif Oktay (43) ve annesi Sultan Oktay (90) yanarak öldü.Tokat'ın Almus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Şeyma Yuvacı (34) ile çocukları Burak Ender (12) ve Erva Miray (6) öldü, iki sürücü yaralandı. Giresun, Sisdağı Yaylası'nda şarampole devrilen otomobildeki Ahmet Arslan ve Latif Keçeci öldü. Erzincan'da yol kenarındaki toprak alana çarpan otomobildeki Nurgül K. öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Gülbahar Çevik (27) öldü, 1 yaşındaki oğlu Mahmut ağır yaralandı. İzmir'in Torbalı ve Selçuklu ilçelerindeki iki ayrı kazada 2 kişi can verdi.Erzurum, Trabzon, Osmaniye, Bodrum, Niğde, Şanlıurfa, Samsun, Tekirdağ, Kars, Adana, Çorum ve Sakarya'da meydana gelen kazalarda da 11 kişi can verdi.SABAH