Düğün yolunda feci kaza: 5 ölü

Bursa'daki akrabalarının düğün törenine ailesiyle birlikte katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinden yola çıkan Şuayip Giren (25) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve karşı şeritten gelen İsmail A.'nın kullandığı kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Şerife Mert, Hacer Mert, Eşref Giren, Hatice Giren olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yavuz Selim Mert de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Şuayip Giren'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.