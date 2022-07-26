Düğünde damada büyük şok! Emzik, elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı...

"YİNE DE ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ OLDU"

Arkadaşlarının yaptığı ilginç şaka hakkında konuşan Abdullah Arslan, "Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunun hesabını onlardan soracağım. Yine de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ama sonu çok kötü oldu. Ağzıma emzik taksalar da kendilerine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.