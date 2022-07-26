Düğünde damada büyük şok! Emzik, elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı...

Samsun'da bir düğünde takı merasiminde damada arkadaşları tarafından elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri ile emzik takıldı.
AĞZINDA EMZİK, ÜSTÜNDE YEMEK ÖNLÜĞÜ İLE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ
Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında ağzında emzik, üstünde yemek önlüğü, ellerinde kepçe ve elektrik süpürgesi ile objektiflere poz verdi.
"YİNE DE ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ OLDU"
Arkadaşlarının yaptığı ilginç şaka hakkında konuşan Abdullah Arslan, "Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunun hesabını onlardan soracağım. Yine de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ama sonu çok kötü oldu. Ağzıma emzik taksalar da kendilerine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.