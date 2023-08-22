Düğünde halay başı kavgasını gelin ayırdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında halay başı olma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve salonun dışına taştı. Her iki grup kavgaya sokakta da sürdürmeye devam etti.

Bu sırada gelin ile damat düğün salonundan çıkarak kavgayı önlemeye çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.



Adana'da gelin ve damat tarafları birbirine girdi! O anlar kamerada | Video





Kavga bir süre sonra, araya girenler ve polis tarafından sonlandırıldı. Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.