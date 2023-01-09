Haberler Yaşam Haberleri Düğünde maganda kurşunu can aldı
Giriş Tarihi: 10.1.2023

Düğünde maganda kurşunu can aldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Düğünde maganda kurşunu can aldı
Kayserı'nin Develi ilçesinde bir düğünde magandanın rastgele açtığı ateş sonucu vurularak ağır yaralanan Mehmet Karabacak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün magandasının açtığı ateş sonucu vurulan Karabacak, ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Karabacak, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Karabacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Karabacak'ın cenazesi Çaylıca Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilirken jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları
Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test
Son dakika haberi: Trabzonspor'a Alanya'da soğuk duş! Fırtına farklı kaybetti...
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar
Kağıthane’de silahlı saldırı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı
Bitmiştir bu iş
Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde maganda kurşunu can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA