Düğünde maganda kurşunu can aldı

Kayserı'nin Develi ilçesinde bir düğünde magandanın rastgele açtığı ateş sonucu vurularak ağır yaralanan Mehmet Karabacak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün magandasının açtığı ateş sonucu vurulan Karabacak, ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Karabacak, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Karabacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Karabacak'ın cenazesi Çaylıca Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilirken jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.