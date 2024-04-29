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Giriş Tarihi: 29.4.2024 11:40

Düğündeki husumetin intikamı: Genç kadın tuzağa düşürdü 3 kişi bıçakladı

İstanbul Bağcılar’da iddiaya göre Ü.Y. İsimli kadın buluşma ayarladığı M.Ç.’yi tuzağa düşürdü. M.Ç. Buluşma yerinde 3 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralanan M.Ç.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken iddiaya göre M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olayda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Düğündeki husumetin intikamı: Genç kadın tuzağa düşürdü 3 kişi bıçakladı

Olay, 21 Nisan Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., Ü.Y., isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheliler tarafından yakalanan M.Ç., önce bıçaklandı ardından da silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ü.Y., olay yerinden bir otomobille ayrılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay sırasında, R.Y. tarafından Eyüpsultan'dan kiralanan aracı kullandıkları belirlendi. Polis ekipler olayı gerçekleştirenlerin E.K.(30) , E.K.(22) ve R.Y. olduğunu tespit etti.

1 YIL ÖNCEKİ DÜĞÜNDEN KALAN HUSUMET

Saldırganlarla M.Ç. arasında, yaklaşık 1 yıl önce Alibeyköy'deki bir düğün sırasında alkollüyken kavga çıktığı, olayda R.Y.'nin bıçaklanarak yaralandığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Ü.Y. isimli kadınla birbirlerini tanıdıkları , Ü.Y.'nin M.Ç. ile buluşmasını şüphelilere bildirmesi üzerine saldırganların olay yerine gelerek M.Ç.'yi yaraladıkları belirlendi. Polis ekipleri Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Saldırganların Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklanmasını sağlayan Y.A. ile 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden Y.A'ya sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. A.K. R.Y. Ü.Y. ve E.K. isimli şüpheliler ise "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Düğündeki husumetin intikamı: Genç kadın tuzağa düşürdü 3 kişi bıçakladı
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