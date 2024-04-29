Düğündeki husumetin intikamı: Genç kadın tuzağa düşürdü 3 kişi bıçakladı

Olay, 21 Nisan Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., Ü.Y., isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheliler tarafından yakalanan M.Ç., önce bıçaklandı ardından da silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ü.Y., olay yerinden bir otomobille ayrılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.