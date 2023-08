Düğünden bir gün önce kaza yaptı... Düğün günü hayatını kaybetti

Gümüşhane Kelkit'te meydana gelen kazada Ahmet Enes Can ile Evin Can çiftçi düğünlere bir gün kala faciayı yaşadı. Gelin Evin Can, düğüne bir gün kala vefat etti. Can, çiftinin dün Kelkit'te düğün töreni yapılacaktı.

Olay, Kelkit ilçesinden Erzincan istikametine ilerleyen Ahmet Enes Can (25) yönetimindeki otomobil, Yukarı Özlüce Köyü mevkiinde Fethi Tok (52) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Ahmet Enes Can ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şehristan Okuş ağır yaralanırken, Evin Can hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hiranur Okuş, Emine Okuş ve Elif Can ile hafif ticari aracın sürücüsü Fethi Tok ile yolcu olarak bulunan Enes Tok yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Şehristan Okuş'un ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.