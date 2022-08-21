Düğüne müdahaleye giden bekçi şehit oldu

İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde gece geç saatlere kadar devam eden bir düğünle ilgili gelen şikâyetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi.Bekçiler düğünün sonlandırılması için uyarıda bulundu. Düğüne katılanlar ise bekçilere taş ve biber gazı ile saldırdı. Bekçiler de kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan bekçi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Koca, kurtarılamadı. Olayda 4 bekçi de hafif yaralandı. Bekçilere saldıran 8 kişi gözaltına alındı.Bekçi Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek bilgi aldı.Koca'nın cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine gönderildi. Törene şehidin eşi Muhterem Koca, çocukları Güller ile Ünsal Koca, aile fertleri, polisler ve bekçiler de katıldı. Vali Ali Yerlikaya ile Aktaş törende şehidin çocuklarıyla yakından ilgilendi.Törende konuşan Aktaş, "Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz. Sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Oltan kardeşimiz gibi tüm şehitlerimizin kahramanlıkları ve vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir" dedi.