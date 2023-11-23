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Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:11

Düğünü için bir hevesle aldı ama felaketi yaşadı: "Artık ata benziyorum..."

Düğüne hazırlanmak gelin adayları için pek çok zorlu süreç olabilir; doğru kuaförü seçmekten makyajın yapımına kadar verilen kararlar çekilen fotoğraflarda daimi olarak kalacaktır. Bu yüzden gelinler her zaman en güzel şekilde gözükmek ister. Ancak bir kadın bir adım daha ileri giderek dişlerinin bu büyük gün için mükemmel görünmesini istedi ve düğününe hazırlık olarak klipsli kaplamalar satın almaya karar verdi.

Düğünü için bir hevesle aldı ama felaketi yaşadı: Artık ata benziyorum...

Dişlerini kalıcı olarak yaptırmak yerine internette bir siteden hazır şekilde satın alınabilen diş kaplamalarından tercih etti.

Çevrimiçi mağaza, nerdeyse her türlü ihtiyaca yönelik ürünler satıyor klipsli öğütücüler de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi satıyor ancak, çevrimiçi herhangi bir şey satın alırken olduğu gibi, bu da her zaman riskli bir tercih ve düşünüldüğü gibi çıkmayabilir.

Müstakbel gelin Petrina Josephine da tam da bu talihsizliği yaşadı.

Büyük günden önce inci gibi beyaz saçlara sahip olması umuduyla satın aldığı takma dişlerle "bir ata benzediğini" iddia etti. Umduğu gibi olmadıkları açık olan bu dişlerin komik videosunu ise internette yayınladı. Şöyle yazdı: "Ne kadar kötü olabilirdi?"

Ancak takma dişleri takıp gülümseyerek inci beyazlarını gösterdi ve şöyle yazdı: "Aynı bir ara benzedim."

Satın aldığı dişler, dişlerden çok ağzındaki düz beyaz bir bloğa benziyordu ve büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Yorumlarda genelde aynı durumu yaşayan kullanıcılar da ona hak verdi ve Petrina ile aynı fikirde olduklarını dile getirdiler.


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Düğünü için bir hevesle aldı ama felaketi yaşadı: "Artık ata benziyorum..."
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