Düğünü için bir hevesle aldı ama felaketi yaşadı: "Artık ata benziyorum..."

Dişlerini kalıcı olarak yaptırmak yerine internette bir siteden hazır şekilde satın alınabilen diş kaplamalarından tercih etti.
Çevrimiçi mağaza, nerdeyse her türlü ihtiyaca yönelik ürünler satıyor klipsli öğütücüler de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi satıyor ancak, çevrimiçi herhangi bir şey satın alırken olduğu gibi, bu da her zaman riskli bir tercih ve düşünüldüğü gibi çıkmayabilir.
Müstakbel gelin Petrina Josephine da tam da bu talihsizliği yaşadı.
Ancak takma dişleri takıp gülümseyerek inci beyazlarını gösterdi ve şöyle yazdı: "Aynı bir ara benzedim."
Satın aldığı dişler, dişlerden çok ağzındaki düz beyaz bir bloğa benziyordu ve büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
Yorumlarda genelde aynı durumu yaşayan kullanıcılar da ona hak verdi ve Petrina ile aynı fikirde olduklarını dile getirdiler.