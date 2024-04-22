Dünür eziyetine 12 yıl hapis istemi

İstanbul Ataşehir'de yaşanan aile kavgası bıçaklı yumruklu saldırıya dönüştü. Baba Mahmut Y. (66) geçtiğimiz yıl 20 Eylül'de oğulları Hüseyin Y. (44) ve Mahmut Y. (29) ile birlikte husumetli olduğu dünürü Güzel Z.'nin (68) evini basmak için plan hazırladı ve gecenin ilerleyen saatlerinde işe koyuldu. Yaşlı kadın dünürü ve oğullarını içeriye almak istemedi. Bunun üzerine kadını ittirerek eve giren baba ve oğulları Güzel Z.'ye saldırmaya başladı.Elindeki bıçağı dünürünün boğazına dayayan Mahmut Y., "Seni öldüreceğim" diyerek tehditler savururken oğulları ise yaşlı kadının kafasına ve vücuduna yumruk atarak darp etti. Olay karşısında neye uğradığını şaşıran Güzel Z. saatler süren işkencenin ardından dünürü ve oğullarının evden kaçmasıyla zor kurtuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından soluğu adliyede alan yaşlı kadın, husumetli olduğu dünürü ve oğullarından şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda savcılık, şüpheliler Mahmut Y., Hüseyin Y. ve Mahmut Y.'nin 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve 'Hakaret' suçlarından ayrı ayrı 12 yıla kadar hapsini talep etti.