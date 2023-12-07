Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından düzenlenen Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu'nun üçüncüsü, 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çocuk ve gençlerde dijital bağımlılığın kimlik gelişimine etkisinin ele alınacağı sempozyum iki gün sürecek. Program sabah 10.00'da başlayacak ve ilk gün 18.10'da, ikinci gün ise 17.00'de sona erecek.Alanında uzman 29 ismin yer alacağı sempozyumda bireysel sunumlar ve 5 panel oturumu gerçekleştirilecek. Türkçe sunumların yanında İngilizce sunumlara da yer verilecek. Bunun yanında simultane çeviriler de yapılacak. Sempozyuma katılmak isteyenlerin, dunyacakop.com web sitesinde yer alan Sempozyum Katılım Formu'nu doldurmaları yetecek. Ayrıca ÇAKOP Youtube kanalı online erişime açık olacak. Sempozyumda ele alınacak üst başlıklar ise şöyle olacak:Yeni nesil dijital bağımlılığın psikoloji ve psikoterapi anlamında incelenmesi.Yeni nesil dijital bağımlılık ve aile kurumunun farklı yönlerden ifsadının küresel, toplumsal, iletişimsel boyutta incelenmesi.Tedbirler ve çözüm önerileri.Sempozyum, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.