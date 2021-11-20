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Giriş Tarihi: 20.11.2021 16:28 Son Güncelleme: 20.11.2021 16:30

Dünya Çocuk Hakları Gününde hastanedeki çocuklara sürpriz

Şerif Can Şerif Can
Dünya Çocuk Hakları Gününde hastanedeki çocuklara sürpriz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü’nde özel bir hastanede tedavi gören çok uluslu çocuklar için kukla gösterisi düzenlendi.

Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 20 Kasım'da 'Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanıyor. Bu anlamlı günde hastanede tedavi gören çocuklar da unutulmadı. Özel bir hastanede sahnelenen Kukla Tiyatrosu renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk kanalında program sunuculuğu yapan Burak Sezen'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte dünya vatandaşı çocuklar, geleneksel sahne sanatlarımızdan olan Kukla Tiyatrosu ile keyifli dakikalar yaşadılar. Türk ve Uluslararası çocuk hastaların izlediği etkinlikte, program sonunda etkinlik alanındaki çocuklara hediye verilirken, müşahede altında olan ve yatılı tedavi gören çocuklar da unutulmayarak, ekranlardan tanıdıkları "Burak Abi"leri tarafından odalarında ziyaret edildi.

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Dünya Çocuk Hakları Gününde hastanedeki çocuklara sürpriz
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