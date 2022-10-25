Dünya Güneş’e baktı

Dünya'nın uydusu olan Ay'ın, Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşan Güneş tutulması bu yıl ikinci kez gerçekleşti.Parçalı tutulmada Güneş'in yaklaşık yüzde 40'lık bölümü Ay'ın gölgesinde kaldı. Tarihi ana tanık olmak için başını göğe kaldıranlar, Türkiye'de saat 12.40 ile 15.05 arasında yarım ay şekline bürünen Güneş'i gördü. Vatandaşlar özel filtreli gözlükler kullandı. Yılın bir önceki parçalı Güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşmişti. 8 Kasım'da ise tam Ay tutulması olacak.Milyonlar tarafından büyük ilgi ve merakla takip edilen tutulma, astrofotoğrafçıların da karelerine takıldı. İstanbul'da Pierre Loti Tepesi'nde konuşlanan fotoğrafçılardan Özcan Antares, "25 yıldır tutkuyla bu işle uğraşıyorum" dedi. Fatih Ekmen ise "Bu ana tanık olmak, fotoğraflamak için işyerimden izin alıp buraya geldim" diye konuştu.Tutulma yurdun dört bir yanında ilgiyle izlendi. Özellikle okullar, çocuklar için etkinlikler düzenledi. Antalya'da o eşsiz anlara tanıklık etmek isteyenler, Akdeniz Üniversitesi içindeki TÜBİTAK Gözlem Evi'ne koştu. Binlerce öğrenci sabahın erken saatinden itibaren sıraya girdi. Trabzon'dan Şırnak'a, Edirne'den Diyarbakır'a, kimi teleskopla, kimi filmlerle, kimi kaynakçı gözlüğüyle tutulmayı izledi.Güneş tutulması birçok ülkeden de farklı açılarda izlenebildi. Kuveyt'te öğrencileri korumak adına Güneş tutulması nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Hindistan, Pakistan, Mısır, Lübnan, Filistin gibi birçok ülkede insanlar tutulmayı takip etti./ SABAH