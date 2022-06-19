Dünyaca ünlü markadan LGBTQIA+ propagandası! Tepki yağdı!

LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. LGBT'lilerin Onur Haftası (Pride) olarak adlandırdıkları hafta ise haziran ayının sonlarında dünyada kutlanıyor. H&M ise bir İsveç markası ve Türkiye'nin birçok yerinde satış mağazası bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Onur Haftası'na yakın dönemlerde markanın 'Pride' koleksiyonu adını verdiği koleksiyonlar internet sitesinde yer aldı. Bu koleksiyonunda etkinliklere katılacaklar için tişört, yağmurluk, çorap ve çantaya kadar her detay düşünüldü.

LGBTQIA+ PROPAGANDASI: "SEÇTİĞİM AİLEM!"



Bu yıl da H&M'nin internet sitesinde "Pride (Onur) 2022: Seçtiğim ailem" başlıklı bir sayfa hazırlandı. Sitede "Bu yılki Pride kampanyasında dünyanın farklı yerlerinden üç aile ön plana çıkıyor. Biri Güney Afrika'da dans pistinde oluşturuldu, diğeri ünlü bir İspanyol trans kadının hikâyesiyle başladı ve üçüncüsü Londra'nın yaratıcı sahnesinde şekillendi. Bakıldığında, çok farklı görünebilirler. Ancak bu ailelerin önemli bir ortak noktası var: ailelerini kendileri seçti" ifadeleri kullanıldı.

"Seçilmiş Aile" ise markanın internet sitesinde yer alan yazıda şöyle tanımlandı: "Bu konsept yalnızca LGBTQIA+ topluluğuna özel değil – herkes seçilmiş bir ailenin parçası olabilir – ancak bu keyifsiz bir deneyimle iç içedir. Neden mi? Biyolojik ailesi veya toplum tarafından reddedilen kişi (ne yazık ki, topluluk içindeki çoğu kişide durum böyle), bu boşluğu dolduracak birilerini arar: Seçilmiş bir aile." Bu ifadelerin dışında internet sitesindeki yazıda ve videoda üç "seçilmiş aile" örneği anlatılarak LGBTQIA+ propagandası da yapılıyor.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "BU CİNSİYETSİZLİK PROPAGANDASINDAN SONRA…"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, H&M markasının bu propagandasına sosyal medyadan tepki göstererek bir paylaşım yaptı. Birinci, "Bu (H&M) bir İsveç markası. Türkiye'de birçok satış mağazası var. Hizmet ettikleri bu cinsiyetsizlik propagandasından sonra, bu markanın mağazalarından alışveriş yapmayı kesmeyi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SAPKINLIĞA TEŞVİK EDİYOR"

Tepki gösterenlerden biri ise Mustafa Koyuncu isimli vatandaştı. Koyuncu markanın internet sitesinde yer alan bilgilere tepki olarak sosyal medyadan "Türkiye'de faaliyet gösteren İsveç'li H&M firması sapkınlığı teşvik ediyor" yorumunda bulundu.

"BİRLİKTE HAREKET EDEN PKK-LGBT TERÖRİSTLERİYLE BAĞLANTISI İNCELENMELİ"

Gazeteci Erem Şentürk ise markanın propagandası karşısında sessiz kalmadı. Şentürk sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi: "Devletin varlığı, birliği, tarihi ve büyükleri hedef alınmaz. Dini değerlere saldırılamaz. LGBT gibi aileyi ve insanı tehdit eden örgütlerin ve terörün propagandası yapılamaz. İsveç markası H&M boykot edilmeli. Birlikte hareket eden PKK-LGBT teröristleriyle bağlantısı incelenmeli"

"BOYKOT EDİYORUZ!"

Gazeteci Özlem Doğan da tepki gösterenlerdendi. Doğan sosyal medya hesabından "Türkiye'de 'seçtiğim ailem' başlığıyla renklilerin misyonerliğini yapan ve PKK'ya kucak açan İsveç Stockholm malı H&M'yi boykot ediyoruz. #HMboykot" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZDAN UZAK DURUN!"

Yuşa Övenç isimli sosyal medya kullanıcısı ise markaya tepkisini sosyal medyadan dile getirenlerdendi. H&M markasının Twitter adresine yazan Övenç, "Aile yapımıza zarar vermeye çalışan H&M markasından bir daha alışveriş yapmıyoruz. #hmboykot Çocuklarımızdan uzak durun! @hmturkiye" dedi.



"AHLAKSIZLIĞA VE ONURSUZLUĞA SESSİZ KALMAYIZ"

Ali Yasin isimli sosyal medya kullanıcısı ise markayı boykot çağrısında bulunarak, "#hmboykot Ahlaksızlığa ve onursuzluğa sessiz kalmayız ahlaksızlığa ve onursuzluğa taşeron olan markalara da haddini bildiririz, buradan ürün alma aldırma!" ifadelerini kullandı.