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Giriş Tarihi: 18.2.2022 15:44

Dünyaca ünlü Trabzonsporlu futbolcular küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek

Dünyaca ünlü Trabzonsporlu futbolcular küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, küresel iklim değişikliği temasıyla bu sene 42’ncisi düzenlenecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’ndan ilham alarak “Dünyanın Sana İhtiyacı Var” sloganıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda Marek Hamsik gibi dünyaca ünlü futbolcular, küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti. Marek Hamsik, kampanya için hazırlanan filmde “İklim değişikliği ile etkin mücadele ve kişisel su tasarrufu ile dünyayı ve geleceğimizi kurtarabiliriz” mesajı verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu sene 42.'si düzenleyeceği Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek. Dünyaca ünlü Trabzonsporlu futbolcular da maratonun bu yılki temasından yola çıkarak "Dünyanın Sana İhtiyacı Var" sloganıyla kampanya başlattı. Yeşil sahaların tozunu attıran Marek Hamsik gibi dünyaca ünlü futbolcular kampanya kapsamında hazırlanan kısa filmde buluşuyor.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Marek Hamsik, bilim kurgu öğeleriyle hazırlanan geleceğin dünyasıyla günümüzü kıyaslayarak aşırı su tüketiminin olası tehlikelerine dikkat çeken filmde, çok önemli mesajlar verdi. Sosyal medyada hayli ilgi gören film, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak izleyenlerden tam not aldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu yılki maratonla dünyanın sürdürülebilir geleceği için kritik öneme sahip küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yöndeki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Dünyaca ünlü Trabzonsporlu futbolcular küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek
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