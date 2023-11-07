Dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri Amerika’da yapıldı: Hollywood’da Şahsiyet rüzgârı esti!

"Türkiye'nin zengin sinema mirası ve yetenekli sanatçıları için büyük bir fırsat"

Prömiyerde konuşan GAİN Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci, "Güçlü öyküsü ve köklü kadrosuyla başarısını Türkiye'den dünyaya duyuran Şahsiyet dizisinin ikinci sezon heyecanını bugün ilk kez burada paylaşıyor ve diziyi GAİN aracılığıyla izleyicilerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Türk dizi ve sinema dünyası zengin kültürel mirası, etkileyici senaryoları ve yetenekli oyuncu kadrolarıyla nam salmıştır. Bu algının yeni nesil mimarlarından birinin de 'Şahsiyet' olduğuna inanıyorum. Böylesine değerli içeriklerin uluslararası izleyici kitlesiyle buluşturulabilmesi de günümüzde abonelik temelli seç-izle platformlarının alametifarikası olarak karşımıza çıkıyor. Gain olarak farklı seslere, farklı renklere, zamanın kıymetine önem veren, yenilikçi bir politika benimsiyoruz. Aynı zamanda bağımsız video içerik yaratıcılarını da destekliyor, sektörde çok sesliliğin ve özgün üretimlerin artması için çalışıyoruz. Benimsediğimiz bu vizyon çerçevesinde, Türk kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtan Hollywood Türk Film ve Drama Günleri gibi nitelikli organizasyonların bir parçası olmak bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.