Dünyada ilk koloni çökerten bakteriye arı aşısı

ABD'de bir biyoteknoloji firması arı larvalarına saldırarak kolonileri çökerten bir bakteriye karşı aşı üretti. 'Bal arısı kuluçka hastalığı' adı verilen hastalıktan kaynaklanan toplu arı ölümlerini önlemek üzere geliştirilen aşı için ABD Tarım Bakanlığı şartlı lisans verdi. Böylece dünyada ilk kez bal arıları için geliştirilen bir aşının kullanımına onay verilmiş oldu. Şirket aşıyı ticari arıcılara "sınırlı olarak" dağıtmayı planladığını duyurdu. Aşı işçi arıların tükettiği yeme karıştırılarak uygulanıyor. Böylece inaktif aşı maddesi işçi arılar tarafından arı sütüne dahil ediliyor ve kraliçe arı bu sütle besleniyor. Kraliçe arı, aşının parçacıklarını yumurtalıklarında biriktiriyor. Böylelikle aşıya maruz kalarak gelişen larvalar, yumurtadan çıktıklarında bağışıklığa sahip oluyor. DIŞ HABERLER