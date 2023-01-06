Haberler Yaşam Haberleri Dünyada ilk koloni çökerten bakteriye arı aşısı
Giriş Tarihi: 7.1.2023

Dünyada ilk koloni çökerten bakteriye arı aşısı

Dünyada ilk koloni çökerten bakteriye arı aşısı
ABD'de bir biyoteknoloji firması arı larvalarına saldırarak kolonileri çökerten bir bakteriye karşı aşı üretti. 'Bal arısı kuluçka hastalığı' adı verilen hastalıktan kaynaklanan toplu arı ölümlerini önlemek üzere geliştirilen aşı için ABD Tarım Bakanlığı şartlı lisans verdi. Böylece dünyada ilk kez bal arıları için geliştirilen bir aşının kullanımına onay verilmiş oldu. Şirket aşıyı ticari arıcılara "sınırlı olarak" dağıtmayı planladığını duyurdu. Aşı işçi arıların tükettiği yeme karıştırılarak uygulanıyor. Böylece inaktif aşı maddesi işçi arılar tarafından arı sütüne dahil ediliyor ve kraliçe arı bu sütle besleniyor. Kraliçe arı, aşının parçacıklarını yumurtalıklarında biriktiriyor. Böylelikle aşıya maruz kalarak gelişen larvalar, yumurtadan çıktıklarında bağışıklığa sahip oluyor. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyada ilk koloni çökerten bakteriye arı aşısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA