Dünyanın ‘Davos’u Palandöken olacak

Kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olan Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile dünyanın yeni Davos'u olacak. 12.5 kilometreyle Türkiye'nin en uzun pistine sahip olan, uluslararası standartlara sahip 55 pistin toplam uzunluğu ise 87 kilometreyi bulan kış turizminin göz bebeği Palandöken, yeni master planıyla dünyaya adını altın harflerle yazdıracak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Palandöken'i yeni 'Davos' yapmak amacıyla hazırladığı turizm master planı için önümüzdeki dönemde çalışmalar başlatılacak. Buna göre, dağın diğer tarafında yer alan ve Palandöken 2 olarak adlandırılan Konaklı Kayak Merkezi, yeniden hayat bulacak. Dağın eteklerinde bir kayak tatil köyü olarak kurulacak olan Konaklı Kayak Merkezi, dünyaca ünlü otel zincirlerine ev sahipliği yapacak. Kayak merkezi ise uluslararası standartlara sahip pistleri, telesiyejleri ve sosyal donatıları kayak severlerin bir numaralı gözdesi halini alacak. Kurulacak spor tesisleriyle 12 ay boyunca hizmet verecek olan Palandöken kayak merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Kayak Merkezi, liflerle birleşecek. Ejder markasıyla işletilecek olan her iki kayak merkezi, 5 yıl içinde dünyanın yeni Davos'u olacak.Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Turkuvaz Grup yazarlarına Palandöken 2 kayak merkezine yönelik hazırlanan yeni master planı özel bir sunumla anlattı. Erzurum'u dünyanın marka şehirlerinden biri haline getirmek istediklerini aktaran Başkan Sekmen, bu kapsamda 2016 yılında işletmesini devraldıkları Palandöken kayak merkezi ile ilk adımı attıklarını kaydetti. Sekmen, "Dağda tüm altyapıyı yeniden düzenledik. Teknik kapasiteyi yüzde 100 çalıştırdık. Ejder'i ana destinasyon markamız haline getirdik" dedi. Uluslararası standartlarda 55 pistlerinin olduğunu anlatan Sekmen, "12.5 kilometreyle Türkiye'nin en uzun pistine sahibiz. Pistlerimizin toplam uzunluğu ise 87 kilometre. Saatte 24 bin kişiyi taşıyacak bir lift ağı kurduk. Saatte 400 metre suni karlama yapıyoruz. Aydınlatma, personel yönetimi, kameralarla izleme, suni karlama gibi tüm sistemler akıllı ve uzaktan yönetiliyor. 7/24 kameralarla izleyerek dağda güvenlik önlemi alıyoruz. Böylece kaybolma gibi durumların önüne geçiyoruz. Bizde 6 yıldır hiç kayıp vakası yaşanmadı" diye konuştu.Türkiye'deki kayak tesislerinin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelerin kayak merkezlerine danışmanlık desteği verdiklerini anlatan Başkan Sekmen, Palandöken 1'in artık Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Palandöken'i dünyanın Davos'u yapmak için kolları sıvadıklarını anlatan Sekmen, bu kapsamda dağın diğer tarafından yer alan, 22 kilometre uzaklıkta bulunan, Palandöken 2 adını verdikleri Konaklı Kayak Merkezi için bir master plan hazırladıklarını dile getirdi. Sekmen, şöyle devam etti: "Turizm Bakanlığı'ndan onay aldık. Burada dağın eteklerinde bir tatil köyü kuracağız. Uluslararası otel markaları gelecek. Her iki kayak merkezini de liftlerle bağlayacağız. Projeyi 5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Palandöken'i dünyanın Davos'u yapacağız."Her yıl kış spor okulu açtıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Binlerce öğrenciye kayak eğitimi veriyoruz. Şimdiye kadar 200 bin öğrenciyi bulduk. Özellikle kadınlarımız ve kız çocuklarımızın kayak sporunu öğrenmesini çok istiyoruz. Onlara özel bir ihtimam gösteriyoruz" dedi.Palandöken'deturizmin 12 aya yayılması için FİFA standardında 20 adet futbol sahası yaptıklarını anlatan Sekmen, "Burada her yıl 70 takım Yüksek İrtifa'da kamp yapıyor" dedi. Palandöken Kayak Merkezi'nde snowboard, kayaklı koşu, alp disiplini ve kar sporlarının tüm branşları yapılabildiğini anlatan Sekmen, "Şehir merkezinde atlama kulesi (Kayakla Atlama), olimpik buz hokeyi salonu, olimpik buz pateni pisti, olimpik curling salonu, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Kış turizminin her alanında varız" ifadelerini kullandı.Palandöken'ın havalimanına 15 dakika, şehre ise 5 dakika mesafede yer aldığını anlatan Sekmen, "Bu bizi diğer kayak merkezlerinden ayıran en önemli özelliğimiz" dedi. Dağda 3.500 yatak kapasitelerinin bulunduğunu anlatan Sekmen, geçen yıl 1 milyon 950 bin kişiyi ağırladıklarını, bu yıl 2.5 milyon ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti. Turizm Bakanlığı'nın kararı gereği otellerin sürdürülebilir belgesi alması gerektiğini anlatan Sekmen, "Türkiye'de bu alanda belgeyi ilk alan kayak merkezi olduk" diye konuştu.Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden biri olan Erzurum, şimdi de kayak sporu için gerekli aksesuvarların üretimine başlayacak. 1960 yılına kadar kayak sporu için gerekli olan kızak, kayak, kayak kıyafeti gibi tüm aksesuarların da üretiminin yapıldığı fabrikaya sahip olan şehir, yeniden bu alanda üretim için kolları sıvadı. Tamamı ithal olan bu ürünlerin yerli ve milli üretilmesi için harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sanayi Bakanlığı ile görüşmelere başladı. Büyükşehir belediyesi, fabrikanın gelecek yıl temellerinin atılması için çalışıyor. Erzurum'da ilk kayağın 1915 yılında yapıldığını anlatan Başkan Mehmet Sekmen, "1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda kayaklı müfreze burada ilk kayağını yapmış. 1935 yılında şehirde ilk kayak yarışı düzenlenmiş. 1944'te Erzurum'da bulunan silah fabrikasında bir atölye kurulmuş. Bu atölyede 'Türk Malı' imzalı kayak takımları, kızaklar ve kıyafetler üretilmiş. O dönem Avrupa'da dahi iki üç üretim tesisi varmış. Türkiye bu alanda üretimi ilk Erzurum'da yapmış" dedi. Fabrikanın 1960'ta kapatıldığını ve sonrasında bu ürünlerin tamamen ithal edilmeye başlandığını anlatan Sekmen, "Biz şimdi yeniden bu fabrikayı kurmak istiyoruz. Bunun için Sanayi Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Projemizi hazırladık. Bu fabrikanın yeniden kurulması için hazır olduğumuzu bildirdik. İnşallah önümüzdeki yıl bu fabrikanın temeli atarız. Yatırımcısını çekeriz. Kayak malzemelerimizi 60 yıl önce olduğu gibi yine yerli ve milli üretiriz" şeklinde konuştu.Türkıye'ninkayak tarihini Palandöken'de kurdukları bir müzeyle canlandırdıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Müze içinde Palandöken'in tarihçesini anlatıyoruz. 1960 yılına kadar ürettiğimiz kayak takımlarını ve kızakları burada sergiliyoruz. Şehrimizde ilk kayağı yapan kadınlarımızın fotolarından kayak bayramına kadar bir çok fotoğrafı burada ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Bu yıl açacağımız müzenin çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz" dedi.Bir yıl yaşadığınız şehirde 40 yıl sonra değişiklikler görmeniz, normal. Ancak, Erzurum'da fazlası var. Tıpkı diğer eserler gibi, 'Korunan Tarih' anlayışıyla önü açılan Erzurum Kalesi'nin, orada olduğunun çok kimse yeni farkına vardı, çünkü.Turkuvaz Medya mensupları olarak Erzurum ziyaretimizin şaşırtıcılığı, ortak bir fikirdi. Vaktiyle, Türkiye'nin kayak merkezi olmalı denilen Erzurum'un, sadece ülkemizin değil Avrupa'nın başa güreşen kış sporları merkezlerinden birisi olması, bunlardan. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibi, Palandöken'de muhteşem işler yapmışlar ve devam ediyorlar.İlçelerde canlı hayvan pazarlarıkuran Sekmen'in, kırsaldayayılan hayvanlar için yaptırdığıgölgelikler, ecdat yadigarı birhassasiyet.Değişen, Gelişen, Büyüyen Erzurum' sloganıyla çalışan Mehmet Sekmen ve ekibinin, Rutin belediye hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif alanlardaki çalışmaları,Başta merkez olmak üzere Erzurum'un ilçeleri de muhteşem hizmetlere kavuşmuş. Fuar merkezi, güneş enerjisi ve metan gazı tesisleri, miting alanı, kültüryolu projeleri, termal tesisler, mobil ve modüler mezbahalar, et ürünleri entegre tesisi, tarım kampüsü, millet bahçeleri, ilçe kültür merkezleri, hayır çarşısı, spor tesisleri, itfaiye binaları bunlardan bazıları. Son 8 yılda 20 bölgede Belediye, TOKİ ve özel şirketlerce yapılan2014 ve2019 seçimlerinde Erzurum BüyükşehirBelediye Başkanlığını kazanan MehmetSekmen, '...bin yıllık tarihe sahip Erzurum'daydık. Şehrin hem tarihi zenginliğini hem de modern yüzünü görme fırsatı bulduk.gibiydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in. Sekmen'in imza attığı işlerden... Erzurum kış turizminin önemli destinasyonlarından biri. Ulaşım kolaylığı ile öne çıkan Palandöken kayaksevevler için bir cazibe merkezi... Mutfağı ile de öne çıkanbir turizm merkezi...Turkuvaz Medya Şehir Buluşmaları kapsamında gittiğimiz birçok ilde gördüğüm başdöndürücü değişim beni şaşırtıyor. Bence Erzurum bu illerin başında geliyor. Erzurum Belediye Başkanı MehmetO dönemde İstanbul Kartal Belediye Başkanı'ydı. Daha sonra yoluna milletvekili olarak devam etti. 2014 yılında yerel siyaseti tercih etti ve açık farkla memleketi Erzurum'da Belediye Başkanı seçildi. 2019'da bu farkı daha da arttırdı.Erzurum ziyaretimizde iki gün boyunca Mehmet Sekmen'in bugüne kadar yaptığı hizmetleri ve projelerini dinledik.Erzurum'daki değişimi mutlaka yerinde görmelisiniz. Şunun da altını çizmek istiyorum.. Tarihi Doğu Roma imparatorluğuna dayanan bu şehri sadece kış turizmi ile hatırlamak haksızlık olur. Erzurum'u gerçekten tanımak istiyorsanız müzeleri, camileri, kümbetleri, türbeleri, medreseleri ve şifalı sularıyla bu şehire birkaç gün ayırmalısınız.