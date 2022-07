Dünyanın ikinci büyük NTE rezervi bulundu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon ton olarak dünyanın en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi (NTE) rezervinin keşfedilmesinin yankıları sürerken Erzurum AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir konu üzerine açıklamalarda bulundu. Milletvekili Aydemir, Nadir Toprak Elementlerinin stratejik önemde olduğunu ve bugün Çin ve ABD arasında ticari savaşlara konu edildiğini belirterek, enerji alanında Türkiye'nin son yıllarda atmış olduğu adımlar ve elde ettiği kazanımlar gibi söz konusu bu keşfin de eski Bakan Berat Albayrak'ın eserlerinden olduğunu söyledi.

YENİ ENERJİ PARADİGMALARI

2015-2018 yılları arasında 'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Albayrak'ın enerji politikalarında Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en keskin makas değişimini yaşattığını ifade eden AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, üretilen yerli ve milli stratejiler doğrultusunda bugün denizde, karada ve havada her türlü enerji potansiyelinin hassasiyetle ülkeye kazandırılmaya çalışıldığını dile getirdi. "Bugün keşfi yapılan hemen her enerji kaynağı onun döneminin meyvelerindendir. Fakat onun politikalarının asıl etkilerini 2023 ile 2030 arasında göreceğiz" diyen Aydemir, Albayrak'ın vizyonu doğrultusunda biçimlendirilen yeni enerji paradigmalarının herhangi bir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı büyük ve değerli projeleri içerdiği vurguladı.

AYDEMİR, PROJELERİ SIRALADI

Aydemir şöyle konuştu: "Sayın Albayrak'ın bakanlığı süresince yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu vizyon, öngörü ve gelecek tasarımı ile kendisinden sonra gelen yönetimlere bıraktığı yol haritası hem çağdaş dünyanın gereklerine uyumlu hem de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü milli ve yerli politika ve stratejilere uygun bir duyarlılıkla biçimlendirilmiştir.

Bugün mavi vatandan söz edebiliyorsak, bugün Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de tüm dünyanın gıptayla izlediği petrol arama ve sondaj çalışmaları yapabiliyor ve artık denizlerimize sahip çıkabiliyorsak, bugün dünyada ancak birkaç ülkenin sahip olduğu enerji filosuna, sondaj ve sismik araştırma gemilerine sahip olabiliyorsak, bugün denizde ve karada Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine ulaşabiliyorsak, bugün nükleer santraller inşa edip nükleerden enerji üreten ülkeler sınıfına girebiliyorsak, bugün Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı modeli doğrultusunda tarihin en büyük yenilenebilir enerji çalışmalarına imza atabiliyorsak, bugün karada ve denizlerde sadece birkaç ülkede bulunacak ölçekte rüzgar panelleri konuşlandırıp buralardan büyük enerji üretimleri sağlayabiliyor, hatta rüzgar paneli fabrikaları kurabiliyorsak, bugün dünyada yaşanan enerji krizlerinden dolayı yeniden önem kazanan kömür madenlerini daha işler hale getirip kömürü yeni nesil, güvenli ve çevreci yakıt konseptine kavuşturabiliyorsak, yine kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırabiliyorsak, bugün enerji tedariği ve arz güvenliği konularında doğalgaz boru hatlarının uluslararası merkezi geçiş konumlarından biri olabiliyor ve TANAP ile TÜRK AKIMI gibi dünyanın en önemli enerji boru hatları projelerine ev sahipliği yapabiliyorsak, yine bugün doğalgaz depolama alanlarını ve kapasitesini yıllık gaz tüketiminin yüzde 20'sine yakın bir hale getirebiliyorsak, bugün hem ekonomik değer noktasında hem de stratejik değerleri bağlamında çok çeşitli madenlerin arayıp bulabiliyor, bunları bir girdi olarak ülkeye kazandırabiliyorsak, bugün dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip bir ülke olarak bu madenin işlenip kullanılması doğrultusunda çok sayıda araştırma enstitüleri, tesisler ve fabrikalar inşa edip bor'a ilişkin hayallerimizi gerçeğe dönüştürebiliyorsak, bugün altın gibi değerli metallerin üretimi ve elde edilmesi noktasında önemli stratejik atılımlar gerçekleştirip bu alanda temel oyun kuruculardan biri haline gelebilyorsak, bugün enerji alanında ihtiyaçlarımızı karşılayacak yerli ve milli teknolojiler geliştirebiliyorsak ve sayamayacağımız daha nice değerli çalışma ve projeler yürütebiliyorsak, kuşkusuz hepsinin altında sayın Bakan Berat Albayrak'ın etkisi ve imzası tartışılmazdır. Allah tüm bunları ve daha nicelerini ona nasip etmiştir. Ne mutlu ona"

ALBAYRAK'IN KİTABINI HERKES OKUMALI

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kendi döneminde yapılan ve projelendirilen tüm çalışmaları anlattığı, "Burası Çok Önemli – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" adlı kitabı 7'den 77'ye herkesin okuması gerektiğini de sözlerine ekleyen AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, "kitap herkesin anlayabileceği bir dil ve açıklıkla kaleme alınmış. Bakan beyin 2 yılı aşkın süredeki geceli-gündüzlü çalışmalarından önemli başlıkları içeriyor. Şimdiye değin bilmediğimiz, farkedemediğimiz o kadar çok önemli ve değerli noktaya işaret ediliyor ki, okudukça hem aydınlanıyorsunuz hem de ülkemizin gelmiş olduğu konumdan ötürü gururlanıyorsunuz" dedi.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİNİN VESİKASI

Kitapla tarihe not düşüldüğünü de ifade eden Aydemir, kitabın ayrıca Berat Albayrak'ın "Tam Bağımsız Türkiye ideali"nin vesikası olduğunu da vurguladı.

"Kuşkusuz onun döneminde başlayıp süregelen tüm çalışmalar kısa, orta ve uzun vadede ülkenin ekonomisine milyarlarca lira girdi sağlayacak ve kazanımları her geçen gün artarak devam edecektir" diyen Milletvekili Aydemir, "sayın Albayrak'ın da ifade ettiği gibi çağdaş dünyada bağımsızlığın yegane anahtarı enerjidir. Dolayısıyla bu alanda yapılan ve yapılacak olan her çalışma ve her türlü katkı baş-göz üstünde taşınacak değerdedir" şeklinde konuştu.