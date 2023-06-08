Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın incisi kirlilikten arınıyor! Bakandan Van Gölü paylaşımı
Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:32 Son Güncelleme: 8.6.2023 11:44

Dünyanın incisi kirlilikten arınıyor! Bakandan Van Gölü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki “Dünyanın incisi Van Gölü'müzü kirliliklerden arındırıyoruz” paylaşımında bulundu.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Dünyanın incisi kirlilikten arınıyor! Bakandan Van Gölü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki temizlik çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla bir paylaşım yaptı. Tanıtım filminde Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen de yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu yıl belirlenen "Temiz Deniz, Temiz Dünya" teması çerçevesinde bir dizi çalışma başlatıldı. Bakanlık, çalışmalarına başlanan 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı' çerçevesinde bir tanıtım filmi hazırladı. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'ün rol aldığı tanıtım filmini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Özhaseki, yaptığı paylaşımda, "Temiz deniz, temiz dünya' için denizlerimizi ve göllerimizi koruyoruz. Başlattığımız 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı' çalışmalarıyla, dünyanın incisi Van Gölü'müzü kirliliklerden arındırıyor; ortak evimiz dünyamıza nefes aldırıyoruz" notunu paylaştı.

800 BİN YILLIK TURKUAZ SULAR

Tanıtım filminin başkahramanı dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ise dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün inci kefalleri, mikrobiyalitlere ve daha birçok gizeme ev sahipliği yaptığını belirtti. 800 bin yıllık turkuaz sularının hiç olmadığı kadar kirlilik tehditti altında olduğunu ifade eden Ercümen, "Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı' çalışmaları başladı. Göllerimiz, denizlerimiz nefes alsın" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
Yüce bilge yeni parti kuracak
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın incisi kirlilikten arınıyor! Bakandan Van Gölü paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA