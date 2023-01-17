Dünyaya nefes aldırdı kalp krizine yenildi

İlk olarak Çin'de çıkan ve ardından bütün dünyayı saran korona virüs salgının başladığı dönemde dünya genelinde yaşanan solunum cihazı sıkıntısına çözüm getiren yerli üretim solunum cihazı üreticisi firmanın sahibi Doç. Dr. Murat Erdoğan kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Erdoğan'ın cenazesi, Ahimesut Söğüt Camiinde pazartesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Elvankent Elvanköy Mezarlığına defnedildi.

PANDEMİ DE NEFES ALDIRMIŞTI

Erdoğan, yakınları ve sevenlerini derinden üzen ölümü sonrasında özellikle koronavirüs salgını döneminde ürettiği yerli ve milli solunum cihazı gibi bir eseri imza olarak dünyaya bıraktı.



12 Ocak 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelen Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun oldu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğum Bakım doktoru olarak görev yapan Erdoğan, kardeşi Cemal Erdoğan ile 2012'de bir firma kurdu. Murat ve Cemal kardeşler, pandemi döneminde Türkiye ve dünyaya nefes olacak solunum cihazının yerli üretimini yaptı. Geçirdiği kalp krizi sonrasında dünyaya gözlerini yuman Murat Erdoğan evli ve bir çocuk babasıydı.