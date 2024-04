Mardin'in Midyat ilçesinde, her yıl üç farklı inanca mensup beş farklı etnikten yüzlerce kişiyi buluşturan dünyaya örnek bayramlaşma töreni yapılıyor. Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği bayramlaşma merasiminde Müslümanlar, Süryani ve Ezidi cemaatleri ile bir araya gelerek bayramlaşıyor. Farklı inanç ve kültürlerden insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı dinler ve diller şehri Midyat'ta üç farklı inanca mensup beş farklı etnikten yüzlerce kişiyi buluşturan bayramlaşma töreni, dünyaya örnek oluyor.Bu yılki bayramlaşmaya Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve Belediye Başkanı Veysi Şahin'in de aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile kanaat önderleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Midyat çok özel bir yer. Farklı dinlerin, farklı dillerin bir arada yaşadığı, farklı medeniyetlerin aynı coğrafyayı paylaştıkları bir şehirdeyiz. O yüzden Midyat'ta bayramlar çok kıymetli. Biz, Süryani kardeşlerimizin, Ezidi kardeşlerimizin bayramlarına katılıyoruz, onlar da bugün olduğu gibi bizim bayramlarımıza katılıyorlar. Bu bütün dünyaya örnek olacak bir davranıştır. İnsan olarak birbirimizden farklı değiliz. İnsani değerlerimiz, insani bakış açımız, dostluğumuz, paylaşma duygumuz, her şeyimiz aynı. Bu dostluğun bütün dünyaya hâkim olmasını temenni ediyoruz" dedi.Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "Gerçekten de Midyat dünya için bir örnek. Her üç dinin, şu anda Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Ezidiliğin yaşadığı nadide bir şehrimiz. Ülkemizde eşi benzeri olmayan bir yer. Allah Müslüman kardeşlerimizin hepsinin oruçlarını kabul etsin. Bayramların Midyat'ımızda rengi başka oluyor. Çünkü her üç dinin de merkezi olan Midyat'ımızda bayramları beraber kutladığımız için yılda altı bayram kutluyoruz. Neticede özelde bu bayram Müslüman kardeşlerimizindir ama hep beraber kutladığımız için hepimizin bayramı sayılır. Herkesin bayramı kutlu olsun, mutlu olsun. Bu bayramların huzura, insanlığa, sevgiye vesile olmasını diliyorum. Bu modelin de hem memleketimize, ülkemize dünyaya hâkim olmasını diliyorum" diye konuştu.