İstanbul Kartal'da önceki gün Mustafa Payan tarafından öldürülen Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel (30) son yolculuklarına uğurlandı. Payan'ın evinde yaşanan olayda, aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Payan, önce Gültay'ı boğarak öldürmüş, daha sonra ise Gültay'a yardım için eve gelen Demirel'i bıçaklayarak katletmişti. Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken, Dilara Gültay'ın cenazesi dün Üsküdar Şakirin Cami'nde, Cansu Demirel'in cenazesi ise Kartal Karlıktepe Erenler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kızının cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba Şenol Gültay ise katil zanlısının cezalandırılmasını isteyerek, "Antep'ten gelmiş. Garibanın tekiydi. Bir kafede çalışıyordu. Çocuklar öyle tanışmış. Sevgilisi falan değildi. Biz bu çocuğa destek olduk, eşya aldık. Evimize gelip yiyip içen biriydi. Konuşmaktan acizdi. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım. Evlat acısı, içimiz yanıyor" diye konuştu. Dilara Gültay'ın ağabeyi Uğur Gültay ise sosyal medyada kardeşinin fotoğrafını yürek burkan bir mesajla paylaştı. Ağabey Gültay, "Kendinden çok hepimizi düşünen, pamuk kalpli cefakâr, emektar, canım kardeşim aldılar seni bizden. Dünyayı başımıza yıktılar. Kaderde kardeş acısı çekmek de varmış. Bu acıya nasıl dayanırım bilmiyorum. Işıklar içinde uyu canım kardeşim. Cennette yine hep beraberiz inşallah" ifadelerini kullandı.