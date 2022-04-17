Dünyayı çocuklar kurtaracak

İzmir'de yaşayan ve Kanada merkezli geçen yıl düzenlenen Caribou Contests Matematik Yarışması'nda 2 bin 283 öğrenci arasında dünya birincisi olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem (8), iklim ve çevre konularındaki çalışmaları ve duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. İşçi baba Ferdi (42) ve ev kadını Figen Badem'in (36) tek çocuğu olan Kumsal Cemre, Birleşmiş Milletler'e İngilizce mesaj atıp iletişim kurarak dünyanın en küçük iklim aktivisti oldu. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kumsal Cemre'nin iklim krizi ve su kıtlığı konularındaki duyarlılığına hayran kaldı. Mısır'da yapılacak İklim Değişikliği Konferansı'na konuşmacı olarak yer almak isteyen Kumsal Cemre, "BM genel Sekreteri Antonio Guterres'e, online bir toplantı ile görüşlerimi iletecektim. Ukrayna-Rusya savaşı çıkınca ertelendi. İleri bir tarihte yapacağız. Savaşın bir an önce sona ermesini istiyorum. Çünkü savaşta çocuklar, yaşlılar, kadınlar da ölüyor. Umut ediyorum ki en kısa sürede sona erer. İklim krizi ve su kıtlığı konusunda önlemler almak istiyorum. Dünya birincisi olarak dünyaya karşı sorumluluğum var. Hayat matematik, ben de sorunları çözmek istiyorum. Yaşamamız için su en az hava kadar değerli bir kaynak. Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu. İklim ve su konuları ile ilgili dersler verilmeli ki yaşıtlarım bilinçlensin, dünya kurtulsun. Dünyayı biz çocuklar kurtaracağız" diye konuştu.Ben Bir Damlayım' hareketi için çekilen tanıtım filminde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile rol alıp, "Suyun geleceği tehlikede, dikkatli kullanmalıyız" mesajı veren Kumsal Cemre, tüm sosyal medya kullanıcılarını hesaplarındaki isimlerinin yanına damla emojisi koyarak suyun önemine dikkat çekmeye çağırdı.