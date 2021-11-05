Dünyayı dolaşan Monet&Friends 14 Kasım’a kadar Galataport’ta!

1860-1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının ve sanatçılarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu çalışma 15 sanatçıyı kapsıyor. Dijital sergi sadece o dönemin resimlerini değil, aynı zamanda müziklerini de aktarıyor. Bu eşsiz ve dijital deneyim, 14 Kasım'a kadar görülebilir.