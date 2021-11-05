Dünyayı dolaşan Monet&Friends 14 Kasım’a kadar Galataport’ta!

Dijital formatta dünyayı gezen Monet&Friends, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hayata geçen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport O2 Binası'nda ziyaretçilerini bekliyor.
Grande Experiences küratörlüğündeki sergi, Monet'nin yanı sıra Pisarro, Renoir, Cezanne gibi ressamların nefes kesen fırça darbelerini ziyaretçilere Debussy, Tchaikovsky, Ravel ve Offenbach gibi bestecilerin eserleriyle eş zamanlı olarak sunuyor.
1860-1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının ve sanatçılarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu çalışma 15 sanatçıyı kapsıyor. Dijital sergi sadece o dönemin resimlerini değil, aynı zamanda müziklerini de aktarıyor. Bu eşsiz ve dijital deneyim, 14 Kasım'a kadar görülebilir.