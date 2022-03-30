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Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:52 Son Güncelleme: 30.3.2022 14:01

Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı: Yaklaşık 200 metre…

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı: Yaklaşık 200 metre…

Denizli’de rutin trafik uygulaması esnasında dur ihtarına uymayan sürücü, kadın trafik polisine çarparak aracın ön kaput kısmında yaklaşık 200 metre taşıdı. Vatandaşlar tarafından durdurulan aracın sürücüsü tekme tokat dayak yedi. İnsafsız sürücüyü vatandaşların elinden yine polis ekipleri kurtardı. Kadın polis hafif yaralandı.

Film gibi olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Caddesi üzerinde rutin trafik uygulaması yapan polis ekibinden, polis memuru Ezgi Gönül durumundan şüphelendiği 20 AV 109 plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü Mahir K., polis memuru Gönül'e çarparak kaçmaya çalıştı. Ancak Gönül, aracın sileceklerine tutunarak ön kaput kısmında yaklaşık 200 metre yol gitti. Rutin kontrol esnasında yanında bulunan görevli polis arkadaşları ise aracın peşinden koşarak durdurmaya çalıştı.

VATANDAŞLARDAN DAYAK YİYEN SÜRÜCÜYÜ EZGİ GÖNÜL'ÜN POLİS ARKADAŞLARI KURTARDI

Dur ihtarına uymayan aracın ön kaputunda polis memurunun olduğunu gören vatandaşlar da aracı durdurmaya çalıştı. Araca müdahale eden vatandaşlar aracın önünü keserek sürücüyü durdurmayı başardı. Polis memuru Ezgi Gönül kaputtan hafif yaralı bir şekilde indi. Araç sürücüsü Mahir K.'yı, araçtan indirerek tekme, tokat dövmeye başlayan vatandaşların elinden yine polisler kurtardı. Hafif yaralı olan Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı: Yaklaşık 200 metre…
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