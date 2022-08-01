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Giriş Tarihi: 1.8.2022 20:05 Son Güncelleme: 1.8.2022 20:58

'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Trabzon’da hırsızlık suçundan aranan bir şahıs 'dur' ikazına uymayarak, hem polis otosuna hem de bir polis memuruna çarparak kaçtı. Polis memurunun bacağının kırılmasına neden olan aracın sürücüsü kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan kişinin aracında yapılan arama da ise uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki adet plaka ele geçirildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
’Dur’ ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen O.D.'nin içerisinde bulunduğu aracı Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de durdurmaya çalıştı. İkazlara uymayan O.D, ekip otosuna, ardından görevli polis memuruna çarparak kaçtı. Olayda polis memurunun bacağının kırılmasına neden olan O.D için yakalama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin ısrarlı takip ve çalışmaları sonucu O.D. Devlet Sahil Yolu'nun Faroz mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan O.D'nin içerisinde bulunduğu otomobilde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki adet plaka ve kullandığı araca ait olmayan plaka buldu.

Gözaltına alınan O.D hakkında sahte plaka bulundurmaktan adli ve idari işlem başlatılırken ayrıca, trafik kanununa aykırı davranışları nedeniyle 2 bin 907 TL para cezası, 40 ceza puanı kesildi. Sürücü belgesi alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı
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