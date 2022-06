‘Duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek oldu’

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatı üzerine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere siyasiler taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun" mesajını yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hayat verdiği unutmaz Yeşilçam karakteriyle yaşamaya devam edecek. Sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Diğer mesajlar şöyle:Yeşilçam'ın duayeni, Türk sinemasının usta siması, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Arkın, yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştu. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren, hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeyen, duruşuyla ve ahlaki vasfıyla her kesimde hayranlık uyandıran Cüneyt Arkın elbette şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle, milli şuuruyla ve hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.Türk sinemasının unutulmaz jönü, tarihimizdeki kahramanların beyaz perdedeki güçlü yansıması, Kara Murat'ımız, Malkoçoğlu'muz, Battal Gazi'miz, güzel insan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.Türk sinemasının duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.Güle güle Komiser Kemal, güle güle Malkoçoğlu, güle güle Kara Murat... Sinemamızın efsane isimlerinden, hayat verdiği rollerle, Anadolu insanının yansıması olan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sanat camiamız ve milletimize başsağlığı diliyorum.Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın'ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Mekânı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.