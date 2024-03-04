Duş sabah mı yoksa akşam mı alınmalı? Tartışmaya son noktayı doktor koydu...

Belki sabahları uyanmak için güne bir duşla başlamayı seviyorsunuz, ya da belki yatmadan önce güzel, rahatlatıcı bir duş almayı seviyorsunuz.
Bir doktor, sabah mı yoksa akşam mı içmenin gerçekten daha iyi olduğu sorusunu nihayet yanıtladı.
Dr. Jason Singh, tartışmaya ilişkin görüşlerini sosyal medya üzerinden anlattı ve tartışmanın her iki tarafına da artılarını açıkladı.
Dr. Singh, bunun 'terleme ve cilt hücrelerinin dökülmesi gibi süreçlerle' gerçekleştiğini söylüyor. "Bunların yan ürünü bir koku yaratıyor ve bu nedenle sabah duşları biriken bakterileri ve cilt salgılarını temizliyor."
Bu nedenle sabahları duş alırsanız güne 'daha hijyenik bir cilt' ile başlıyorsunuz.
PEKİ NEDEN GECE DUŞ ALMALISINIZ?
Ancak doktor ayrıca gece duş almanın "üç farklı etki" sağladığını söylüyor.
İlk olarak, sıcak gösterilerin uykuyu tetikleyen bir hormon olan 'melatonin' salınımını tetiklediğini söylüyor. Daha sonra kurulanıp soğuduğunuzda vücudunuz daha iyi bir uykuya hazırlanıyor.
Diğer bir faydası da 'tüm günün kirini' temizlemesidir. Üçüncüsü, eğer daha kuru veya hassas bir yapıya sahipseniz, gece duş almak 'cildinizi nemlendirmeye yardımcı olmanın daha iyi bir yoludur'.