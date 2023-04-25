Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar

Erzurum'da bayramda kuyumcu dükkanını kilitleyerek evine giden Gürbüz Payveren, bayram sonrası dükkanına geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Elektrik sisteminin çalışmadığını gören talihsiz adam, kol gücüyle kepenki kaldırdı.

İçeriye girdiğinde ise 3 gün önce raflarda dolu olan altınların olmadığını gördü. Soyulduğunu anlayan işyeri sahibi hemen esnaf arkadaşlarına haber verdi. Soyulan dükkânın solundaki işyerinin sahibi de atölyesine girince gerçeği fark etti.

Hırsız veya hırsızlar Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nın arka sokağında bulunan atölyeden içeriye girdikleri anlaşıldı. Yandaki atölyenin içine giren hırsız veya hırsızların hiltiyle 40 santimetre büyüklüğünde bir oyuk açtığı tespit edildi. Buradan Payveren'in işyerinin çatı katına inen hırsız veya hırsızlar kuyumcunun raflarını tamamen boşalttı.

Dükkânda bulunan kasayı da açmaya çalışan hırsızlar başarılı olamadı. Güvenlik kamerası bulunan kuyumcuda kayıt cihazı da yerinden sökülerek çalındı. İşyeri sahibi toplamda 28 milyon 428 bin TL zarara uğradı. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcuda olay yeri inceleme yaparak hırsız veya hırsızların peşine düştü. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını da söktükleri için görüntüleri izleyemediklerini söyleyen işyeri sahibi Gürbüz Payveren, alarmın da çalışmadığını belirtti.