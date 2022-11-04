Haberler Yaşam Haberleri Duy Beni 18. Bölüm izle Star TV ile yayında! Kanat Ekim’i üzmekten korkuyor!
Giriş Tarihi: 4.11.2022 00:02

Duy Beni 18. Bölüm izle Star TV ile yayında! Kanat Ekim’i üzmekten korkuyor!

Duy Beni son bölüm izle linki araştırılmaya başladı. Haftanın her perşembe günü yayınlanan Duy Beni dizisi Star TV ile takip ediliyor. Gaye’nin dönüşü ile Kanat zorlu bir sınav verecektir. Ekim’i üzmekten korkan Kanat zorlanmaya başlar. Duy Beni 18. Bölüm izle ekranı paylaşıldı. İşte, diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Duy Beni 18. Bölüm izle full – tek parça - kesintisiz!

Duy Beni 18. Bölüm izle Star TV ile yayında! Kanat Ekim’i üzmekten korkuyor!

Duy Beni 18. Yeni bölüm full izle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Star TV ekranlarında her Perşembe yayınlanan dizinin başrollerinde Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk gibi isimler yer alıyor. Ekim ve Kanat aşkı yeni bir sınav veriyor. Duy Beni son bölüm izle Star TV dizi izle ekranı ile araştırılıyor. İşte, Duy Beni 18. Bölüm izle!

DUY BENİ YENİ BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarındaki dizinin 18. Bölümü için:

DUY BENİ DİZİ İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

DUY BENİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir. Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır. Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.

Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.

Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.

Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Duy Beni 18. Bölüm izle Star TV ile yayında! Kanat Ekim’i üzmekten korkuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA