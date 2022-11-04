Duy Beni 18. Bölüm izle Star TV ile yayında! Kanat Ekim’i üzmekten korkuyor!

Duy Beni 18. Yeni bölüm full izle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Star TV ekranlarında her Perşembe yayınlanan dizinin başrollerinde Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk gibi isimler yer alıyor. Ekim ve Kanat aşkı yeni bir sınav veriyor. Duy Beni son bölüm izle Star TV dizi izle ekranı ile araştırılıyor. İşte, Duy Beni 18. Bölüm izle!
DUY BENİ YENİ BÖLÜM İZLE
Star TV ekranlarındaki dizinin 18. Bölümü için:
Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.
Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.
Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.