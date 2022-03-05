Duygu Delen davasında sanık tahliye edildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet K.'ya 10 yıl hapis cezası verildi, sanık hükümle birlikte tahliye edildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık Mehmet K., söyleyecek söz bulmakta zorlandığını, kız arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçundan beraatine, 'hakaret' suçundan 1800 lira para cezasına, 'konutta yağma' suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oybirliğiyle karar verdi. Kararın ardından Duygu Delen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Bülent Delen, "Kızım toprak altında, katil halen karşımızda nefes alıyor" diyerek karara tepki gösterdi.