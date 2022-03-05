Haberler Yaşam Haberleri Duygu Delen davasında sanık tahliye edildi
Giriş Tarihi: 5.3.2022

Duygu Delen davasında sanık tahliye edildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Duygu Delen davasında sanık tahliye edildi
Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet K.'ya 10 yıl hapis cezası verildi, sanık hükümle birlikte tahliye edildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık Mehmet K., söyleyecek söz bulmakta zorlandığını, kız arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçundan beraatine, 'hakaret' suçundan 1800 lira para cezasına, 'konutta yağma' suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oybirliğiyle karar verdi. Kararın ardından Duygu Delen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Bülent Delen, "Kızım toprak altında, katil halen karşımızda nefes alıyor" diyerek karara tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
SON DAKİKA: Putin'den 'sosyal medya' misillemesi! Facebook ve Twitter'a erişim yasaklandı
Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
ARKADAŞINA GÖNDER
Duygu Delen davasında sanık tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA