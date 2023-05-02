Duygu dolu anlar yaşandı: İyi ki geldiniz

TÜRK-İŞ'in Adana'da gerçekleştirdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan yaklaşık 150 maden işçisi daha sonra Hatay'a geçti. Deprem bölgesinde günlerce cansiperane görev yapan maden işçileri, Aydın Valiliği'nce kurulan çadır kentte çocuklara oyuncak dağıttı. Çocuklara baret ve madenci elbisesi ve yeleklerini veren madenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Yıldırım, İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen gönüllü öğretmen Nazan Akbulut, çadır kent hakkında GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e bilgiler verdi. Akbulut, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek 'İyi ki geldiniz' dedi.Genel Başkan Yeşil, maden işçilerinin deprem bölgelerinde cansiperane görev yaptıklarını söyledi. Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Yeşil, "Burada insanlarımızla beraber olmak, onlara moral vermek çok önemli. Unutmamak ve unutturmamak lazım. Millet olarak beraber omuz omuza verdiğimiz sürece ayağa kalkabiliriz. 3 bin 850 maden ve MTA işçimizle 11 ilde görev yaptık. Çoğumuz Hatay'daydı. Enkaz altında bir cana nefes olmak için cansiperane mücadele ettiler. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Olursa da madencilerimiz her zaman göreve hazır" dedi.Maden işçisi Adem Ustaoğlu ise bir daha böyle acılar yaşanmaması için dua ettiğini belirterek, "Yaşanan deprem çok farklıydı. Enkazlarda görev yaptık. Madenciler olarak büyük mücadele ettik." dedi.Maden işçisi Cüneyt Özfidan ise, "Bölgelerde hayat kurtarmak için mücadele verdik. Sendikamız ile birlikte burada olmak istedik. 15 gün deprem bölgesinde görev yaptım. Çocukların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.