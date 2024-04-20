Duygu sömürüsüne inandı, 521 bin lira kaptırdı

Sosyal medya dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer dolandırıcılığın fitilini ateşleyen bir tweet oldu. İddiaya göre sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hüseyin Ç.(25), Ayşe Y.(38)'yi ağına düşürdü. Ayşe Ç'nin tanımadığı gencin duygusal paylaşımından etkilenmesi, binlerce lirasına mal oldu.

KLARNETLİ DUYGU SÖMÜRÜSÜ

Hüseyin Ç., 5 Mayıs 2022 günü şahsi sosyal medya hesabından okul giderlerini karşılayabilmek için vefat eden babasının klarnetini satılığa çıkarttığına dair bir paylaşım yaptı. İnternette dolaşırken Hüseyin Ç.'nin söz konusu paylaşımını gören Ayşe Y., durumdan çok etkilendi ve yaşadığı duygusallıkla genç adama yardım etmek istedi.

DEFALARCA PARA İSTEDİ

İddiaya göre Hüseyin Ç. ile iletişime geçen kadın, iyi niyetinin kurbanı oldu. Bir süre mesajlaşan ikiliden Ayşe Y., klarneti almaya karar verdi ve ilk başta Hüseyin Ç.'ye 20 bin lira para gönderdi. Hüseyin Ç. ise dolandırıcılık planını devreye sokarak banka hesaplarına bloke konduğunu söyleyip değişik tarihlerde Ayşe Y.'den para talep etmeye başladı. Zor durumda olduğunu düşündüğü gence yardım etmek isteyen Ayşe Y., Hüseyin Ç. ve arkadaşı Nuray D.'nin banka hesaplarına defalarca para gönderdi.

521 BİN LİRALIK YARDIMSEVERLİK

Ancak bir süre sonra Ayşe Y. gerçeği anladı ancak her şey için çok geçti. Hüseyin Ç.'nin çeşitli bahanelerle para istemesinin ardı arkası kesilmeyince Ayşe Y. dolandırıldığını farkına vardı. Bir klarnet uğruna gösterilen iyi niyet sonucunda 521 bin lirasını parasından olan kadın, savcılığın yolunu tuttu. Duygu sömürüsü yaparak kendisini kandıran Hüseyin Ç. ve Nuray D.'den şikayetçi oldu.

"İŞ BULUNCA GERİ ÖDEYECEĞİM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli Hüseyin Ç., ifade verdi. Sosyal medyada okul harcını ödemek için yardım istediğini ileri süren şüpheli genç, "Ayşe Hanım bana klarneti almaksızın yardımcı olabileceğini söyledi. Değişik tarihlerde para gönderdi. Sonra banka hesaplarıma bloke kondu. Kaldırmak için Ayşe Hanımdan para istedim. Hesaplarımın blokeli olması nedeniyle arkadaşım Nuray'ın hesabına 16 bin 500 lira para gönderdi. Aldığım paraları iş bulduğumda ödeyeceğim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICISINA 10 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, şüphelinin "babasının ölmesi nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek" babasına ait klarneti ilana koyarak müştekiden menfaat elde etmesine rağmen, şüpheli Hüseyin'in dosya içerisinde yer alan nüfus kaydına göre babasının vefat etmediğini ve halen hayatta olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelinin bloke yalanıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti. Şüpheliler Hüseyin Ç. ve Nuray D.'ye "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.