Düzce Türkiye Yüzyılına hazırlanıyor! Her noktada her yaştan vatandaş için projeler hayata geçiyor

Başkan Özlü, Düzce'de yepyeni bir şehircilik anlayışı ile hareket edildiğini aktararak "göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyecilik anlayışı üzerinde 10 yeni kural belirledik.







Bu kurallar; yapacağımız işleri, vereceğimiz hizmeti en önemlisi de belediyenin hizmet anlayışını değiştirdi, dönüştürdü. İşin özü çalışmak diyerek çıktığımız bu yolda; şehrimizde nereye bakarsanız, belediyemizin bir projesini görürsünüz. Düzce'miz, Düzceli hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır" ifadelerini kullandı.



Başkan Özlü 'nün projelere ilişkin açıklamalarının satır başları ise şöyle oldu:

ASAR KÖPRÜ PROJESİ

480 metre uzunlukta bir alan üzerinde inşası devam eden Asar Deresi Projesi'nin köprü ayaklarının demir bağlama işlemi devam ediyor.





Türkiye Belediyeler Birliği'nden aldığı ödülle adından söz ettiren proje sayesinde şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nin iki yanı yepyeni bir köprü bağlantısı ile birbirine kavuşacak.

Küçüksu ve Şaguç köprüleri arasında yeni bir alternatif olarak kullanılacak köprü çevresinde amfi basamaklar ve sosyal yaşam donatıları da yer alacak.

ŞEHRİN DIŞINDA YENİ SANAYİ BÖLGESİ

Düzce'de kentsel dönüşüm için büyük önem taşıyan Eski Sanayi Çarşısı'nın şehir merkezi dışına taşınması konusunda Düzce Belediyesi inisiyatif kullanarak çalışma başlattı.



Başkan Dr. Faruk Özlü'nün girişimi sayesinde başlatılan çalışmalar kapsamında Beslanbey Mevkii'nde belirlenen 63 dönüm alan üzerinde Düzce Belediyesi imkanları ile 102 dükkan inşa ediliyor.





Hızla ilerleyen proje sayesinde esnafların hem dükkan sahibi olması sağlanacak hem de Düzce'nin yenilenmesi, görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtulması, aynı zamanda şehir merkezindeki kentsel dönüşüm için önemli bir eşik aşılmış olacak.

DOĞA DOSTU PAZARYERİ

Başkan Dr. Faruk Özlü'nün vatandaşların talepleri yönünde hazırladığı projelerden biri olan Merkez Modern Pazaryeri'nde inşa çalışmaları tamamlandı.



Pazaryeri çevre yollarının asfaltlandığı proje; donatıları ve 7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilmesi dolayısıyla örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda çatısına monte edilecek güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi üretecek Modern Pazaryeri Düzcelileri ağırlamak için artık gün sayıyor.

STADYUM VE ANTREMAN SAHALARI

Düzce'nin güneyinde kurulan spor kampüsü içinde yer alan spor alanlarının yapımı artık tamamlandı. Antrenman sahası, hazırlık maçları ve amatör kulüplerin kullanımına açılacak sahanın tribün montajları, çim saha genişletme, sosyal donatılar ve giriş çıkış noktalarının yapımı devam ediyor.





Birçok spor alanında antrenman sahalarının yer alacağı kampüs çok kısa süre içinde spor kulüplerine ev sahipliği yapacak.

İŞİN ÖZÜ ÇALIŞMAK DEDİK, GENÇLERE ÇALIŞMA ORTAMLARI HAZIRLADIK

Millet Bahçesi yanında Eski Kaymakamlık Lojmanı'nın aslına uygun restore edilmesi ile Millet Kütüphanesi olarak hizmete sunulmasının ardından başka bir mahallede eş zamanlı olarak başlatılan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi de gençlerin hizmetine sunuluyor.





Yapım aşamasının bittiği modern mimarisiyle göz kamaştıran kütüphanenin peyzaj düzenlemeleri tamamlanıyor. Gençlere her fırsatta çok çalışmanın önemini vurgulayan Başkan Özlü, gençler ve kitapseverler için böyle projeler yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek açıklamalarını tamamladı.