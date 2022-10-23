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Giriş Tarihi: 23.10.2022 04:37

Düzce'de çıkan silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü

İHA
Düzce’de çıkan silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Düzce'nin Gümüşova İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yenimahalle'de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B'nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı'yı vurdu. İrfan Bıçakçı'nın vurulduğunu gören oğlu Z.B'de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz'i vurdu.

İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz'de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasını vuran Nevzat Karadeniz'i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de çıkan silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti
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