Düzce’de dünyada ilk defa tarımsal atıklarla istiridye mantarı üretildi

Düzce Üniversitesi Çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında üretilen tıbbi ve yenilebilir mantar (istiridye) çalışması dünyanın en iyi dergileri arasında gösterilen Nature'ın alt dergilerinden biri olan Scientific reports dergisinde yayınlandı.

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜTAGAM) Tıbbi ve Yenilebilir Mantar Üretim Laboratuvarı'nda fındık dal atıkları, fındık zürufu, buğday sapı, pirinç kavuzu ve kahve telvesi atıklarından hazırlanan kompostlarla mantar üretimi yapıldı. Yapılan çalışmada dünyada ilk defa fındık dal atıklarından istiridye mantarı üretilebileceği gösterilmiş oldu. Böylece DÜTAGAM'da üretilen ürünler hem bölgesel kalkınmaya hem de dünya literatürüne de katkı sağlamış oldu.

Çalışmada Düzce Üniversitesi'nden DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay, Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ve Öğr. Gör. Recai Arslan yer aldı.