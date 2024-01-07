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Giriş Tarihi: 7.1.2024 20:09

Düzce'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Düzce’de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Karasu istikametine giden Fatih Yılmaz idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muzaffer Ilgaz yönetimimdeki 81 AAP 047 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Yılmaz ve Muzaffer Ilgaz yaralanırken, Muzaffer Ilgaz'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Semih Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
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