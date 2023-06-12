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Giriş Tarihi: 12.6.2023 05:46

Düzce'de korkunç kaza: 5 yaralı

Düzce'de, D-100 Karayolu seyir halindeyken makas attığı iddia edilen otomobille başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobil sürücülerinin haber verdiği yakınları olay yerine gelerek kavga etti.

Düzce’de korkunç kaza: 5 yaralı

Kaza 00.30 sıralarında D-100 Karayolunun Çoban mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden ve makas attığı iddia edilen Abdullah K. yönetimindeki 34 KU 6130 plakalı otomobil, Kenan Ç. yönetimindeki 81 AAF 420 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Büşra K., Eslemgül Ç. ve Mürüvet Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sürücüler Kenan Ç. ile Abdullah K.'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı

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Düzce'de korkunç kaza: 5 yaralı
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