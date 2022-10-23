Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de korkunç olay! Muhtar, babasını vuran kişiyi öldürdü
Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:02

Düzce’de korkunç olay! Muhtar, babasını vuran kişiyi öldürdü

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İki kişi arasıdna çıkan tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

İHA
Düzce’de korkunç olay! Muhtar, babasını vuran kişiyi öldürdü

Olay, Düzce'nin Gümüşova İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yenimahalle'de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B'nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı'yı vurdu. İrfan Bıçakçı'nın vurulduğunu gören oğlu Z.B'de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz'i vurdu. İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz'de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasını vuran Nevzat Karadeniz'i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de korkunç olay! Muhtar, babasını vuran kişiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA