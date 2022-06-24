Düzce’de skandal olay! İnsanlara at eti yedireceklerdi: Suçüstü yakalandılar

BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Binada yapılan aramada ise 30 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda malzemelere el koyuldu ve bina sahibi İrfan B. gözaltına alındı.



"ATLARI SAHİPLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Zabıta memuru Erdal Uslu, polis ve jandarmayla birlikte ortak operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 adet yılkı atının kesileceğini tespit ettik. Atları kesilmekten kurtardık, şu anda güvenli alandalar. İl Tarım Müdürlüğü ve belediyemiz ile birlikte atları sahiplendirmeyi düşünüyoruz.