Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de skandal olay! İnsanlara at eti yedireceklerdi: Suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 24.6.2022 18:49 Son Güncelleme: 24.6.2022 19:37

Düzce'de skandal olay! İnsanlara at eti yedireceklerdi: Suçüstü yakalandılar

DHA
Düzce’de skandal olay! İnsanlara at eti yedireceklerdi: Suçüstü yakalandılar

Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, boş bir binada 10 at kesilmek üzereyken yakalandı. Hayvanların kesimi için sistem kurulduğu tespit edilen binanın sahibi İrfan B., gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün gece Darıcı Mahallesi 5792 Sokak'ta bulunan boş binada meydana geldi. Belediyeyi arayanlar, boş binada hareketlilik olduğu ve çok sayıda atın binaya sokulduğu ihbarında bulundu.

10 ATIN KESİME HAZIRLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Zabıta ekipleri de durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İrfan B.'ye ait boş binaya düzenlenen operasyonda, bina içinde kesim için sistem kurulduğu ve 10 atın kesime hazırlandığı tespit edildi. Operasyonla kurtarılan 10 at, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Binada yapılan aramada ise 30 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda malzemelere el koyuldu ve bina sahibi İrfan B. gözaltına alındı.

"ATLARI SAHİPLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Zabıta memuru Erdal Uslu, polis ve jandarmayla birlikte ortak operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 adet yılkı atının kesileceğini tespit ettik. Atları kesilmekten kurtardık, şu anda güvenli alandalar. İl Tarım Müdürlüğü ve belediyemiz ile birlikte atları sahiplendirmeyi düşünüyoruz.

Gittiğimiz yerde kesim için sistem de vardı. Kesimden kurtarılan atları, Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün yediemin olarak tespit ettiği barınağa getirdik. Sahiplendirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Düzce'de skandal olay! İnsanlara at eti yedireceklerdi: Suçüstü yakalandılar
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