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Giriş Tarihi: 18.12.2022 19:24

Düzce’deki ahşap fabrikasında korkutan yangın

Düzce’de ahşap ürünleri üretimi yapılan bir fabrikanın kazanında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA
Düzce’deki ahşap fabrikasında korkutan yangın

Yangın, Çilimli ilçesi Döngelli köyünde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ürünleri üretimi yapılan fabrikanın kazan kısmından alevler yükseldi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Düzce, Gölyaka ve Çilimli'den bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazanda çıkan alevleri kısa süre içerisinde söndürüp kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada maddi hasar oluştu.

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Düzce’deki ahşap fabrikasında korkutan yangın
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