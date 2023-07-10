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Giriş Tarihi: 10.7.2023 15:03 Son Güncelleme: 10.7.2023 15:24

Düzce'nin Yığılca ilçesi 12 saatte 250 kg yağış aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 12 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarı verilerini açıkladı. Verilere göre Düzce’de en çok yağışı metrekareye 250,7 kilogram ile Yığılca ilçesi aldı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’nin Yığılca ilçesi 12 saatte 250 kg yağış aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı illerlerden biri olan Düzce'de sağanak yağış etkili oldu. Merkez, Yığılca, Gölyaka, Çilimli, Akçakoca, Kaynaşlı, Cumayeri ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sel ve taşkınlara neden oldu.

Yaşanan sel nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise sular altında kaldı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Düzce'de sağanak yağışların ardından yapılan çalışmalara dair açıklamada bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, afet süresince 252 ihbar alındı. Merkezde 4 köy ve Yığılca ilçesinde 15 köy olmak üzere toplamda 19 köyde elektrik kesintilerinin olduğu bildirildi. Yığılca ilçesinde 24 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu ve kapanan köy yollarının tekrardan açılması için çalışmalar sürüyor. 96 tarım işçisi tahliye edilerek KYK yurdunda misafir edilmekte. 474 vatandaş ise riskli bölgelerden çıkarılarak güvenli alanlara tahliye edildi. Heyelan ve selin vurduğu bölgelerde toplamda 397 personel ve 208 araç çalışmalarına devam ediyor.

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Düzce'nin Yığılca ilçesi 12 saatte 250 kg yağış aldı
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