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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:42 Son Güncelleme: 12.7.2022 11:46

E-noterlik uygulamasından 71 bin kişi yararlandı

Adalet Bakanlığı’nın yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında hayata geçirilen e-noterlik uygulamasından 71 bin 76 kişi yararlandı. E-noter uygulaması ile en çok ihtarname/ihbarname, araç satışı, mal rejimi, hisse devir sözleşmeleri gibi sözleşme ve vekaletname işlemleri yapıldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
E-noterlik uygulamasından 71 bin kişi yararlandı

Noterlik hizmetlerinde dijital çağa adım atan uygulama ile vatandaşlar noterliklere gitmeden internet üzerinden işlemlerini yaptı. E-noter uygulaması ile en çok ihtarname/ihbarname, araç satışı, mal rejimi, hisse devir sözleşmeleri gibi sözleşme ve vekaletname işlemleri yapıldı. Noterlik hizmetlerinde yaşanan dijital dönüşümün yanı sıra geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noterin olmadığı 45 il merkezine bağlı 78 ilçede de noterlik ihdas edilmişti. Vatandaşın noterlik hizmetlerine yerinde, kolay ve hızlı ulaşması hedefiyle alınan karar doğrultusunda Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı.

GAYRİMENKUL SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Ayrıca, 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, noterler gayrimenkul alım satım işlemi yapabiliyor. Yeni uygulama ile noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek, bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

5.8 MİLYARLIK GÜVENLİ İŞLEM

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliğiyle, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması da başarılı bir şekilde devam ediyor. Uygulama ile birlikte vatandaşların nakit bulundurma zorunluluğu ortadan kalkarken böylece yüklü nakit taşımada karşılaşılabilecek riskler de sıfırlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle birlikte noterliklerde 20 bin 103 işlem yapıldı. Güvenli ödeme sistemiyle 5 milyar 877 milyon 921 bin 562 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

PARMAK İZİ DOĞRULAMA VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Noterliklerde kredi kartıyla toplam 11 milyon 719 bin 14 işlem yapılırken, toplam 3 milyar 627 milyon 563 bin 678 liralık da işlem hacmi sağlandı. Ayrıca, 10 Eylül'den bu yana kullanımı yaygınlaştırılan parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi ile 3 bin 750 işlem yapıldı. Güvenli ödeme, kredi kartıyla ödeme yöntemi ve parmak izi ile kimlik doğrulama işlemleri ile noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki dolandırıcılık olaylarının da önüne büyük ölçüde geçilmiş oldu.

NÖBETÇİ NOTERLERE YOĞUN İLGİ

Vatandaşlara hafta sonu noterlik işlemlerini yapma fırsatı sunan Nöbetçi Noterlik uygulaması da yoğun ilgi görüyor. 6 Nisan 2019'da başlatılan Nöbetçi Noterlik uygulamasına Kovid 19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Normalleşme süreciyle birlikte 31 Temmuz 2021'den itibaren yeniden başlatılan uygulamaya, ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nöbetçi Noterlerde bu güne kadar 1 milyon 418 bin 494 işlem yapıldı.

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E-noterlik uygulamasından 71 bin kişi yararlandı
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