Haberler Yaşam Haberleri E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 6.6.2022 13:35

E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

Okulların kapanmasına kısa süre kala e okul ne zaman kapanacak merak konusu oluyor. 17 Haziran’da karnelerini alacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 aylık bir yaz tatili sürecine girecek. E okul not giriş sistemi kapanırken notların sisteme girilmesi sonlanmış olacak ve ortalamalar net belli olacak. Peki E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E okul kapandı mı, MEB e okul not girişi ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. Eğitim öğretim döneminin sona ermesine kısa süre kala çocuklar karne ortalamasını merak ediyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir. İşte ? E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri…

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir.

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk şey, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saatini çarpmaktır. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra ortaya genel tablo çıkar ve haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanır.

Örneğin,Türkçe dersi not ortalaması 75 olan bir öğrenci, dersin haftalık ders saatini 3 olarak hesaplarsa 222 puan olur.
Tüm derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etmesi durumunda; 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30'a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. Böylece genel not ortalamasına göre öğrenci alacağı belgeyi öğrenebiliyor. eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

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E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
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