E- sigara dumanı çocuklara zarar veriyor

ABD'de yapılan çalışma, düzenli olarak elektronik sigara (e-sigara) buharına maruz kalan çocukların, kimyasallara tepki olarak vücutta üretilen metabolit seviyelerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, ebeveynleri her gün e-sigara kullanan 4 ila 12 yaş arası bir grup çocuğu, aynı yaştaki ebeveynleri e-sigara veya sigara kullanmayan bir grup çocukla karşılaştırdı. Pasif sigara içmenin risklerini değerlendirmek için çocukların kanları alındı. Tükürük ve nefesleri test edildi. Çocukların metabolit veya molekül seviyelerinde artış görüldü. Uzmanlar, bunların vücuttaki dopamin seviyelerini artırabileceğini ve oksidatif stres nedeniyle hücre hasarına neden olabileceğini kaydetti.