e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula! 2022/9 E YDS İngilizce sınav giriş belgesi açıklandı

E yds sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar başladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler. İşte e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı
23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Temel Kurallar