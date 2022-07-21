Haberler Yaşam Haberleri e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula! 2022/9 E YDS İngilizce sınav giriş belgesi açıklandı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 14:10

e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula! 2022/9 E YDS İngilizce sınav giriş belgesi açıklandı

Yabancı Dil Sınavı’na giren öğrenciler e YDS sınav giriş belgesini sorguluyor. ÖSYM’nin twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında e YDS giriş belgesi erişime açıldı. 23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. İşte 2022/9 e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı

e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula! 2022/9 E YDS İngilizce sınav giriş belgesi açıklandı

E yds sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar başladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler. İşte e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı

E-YDS 2022/9 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula! 2022/9 E YDS İngilizce sınav giriş belgesi açıklandı
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