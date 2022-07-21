e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula! 2022/9 E YDS İngilizce sınav giriş belgesi açıklandı

E yds sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar başladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler. İşte e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı