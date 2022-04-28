Ebesiyle aynı hastanede çalışıyor

Tunceli'de annesinin, kardeşinin doğumunun ardından yaşamını yitirmesinden etkilenerek ebe olan Mercan Doğan, 44 yıldır bebeklerin annesiz, annelerin de bebeksiz kalmaması için görevini özveriyle sürdürüyor. Sağlık meslek lisesinden mezun olduktan sonra Doğan'ın tayini, 1978'de Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine çıktı. Burada evlenip iki çocuk sahibi olan Doğan, o günden bu yana Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi'nde görevini sürdürüyor. Aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Mustafa Özdemir, Doğan'ın kendisinin doğumunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Şimdi birlikte aynı kurumda çalışıyoruz. Onunla birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi. Mesleğimi severek yaptığını söyleyen Doğan ise "Çocuğumu hasta yatağında bırakıp doğuma giden insanım. 17 günlük lohusayken bebeğimi kucağıma alıp köye doğuma gittim, özveriyle çalıştım. Bunun en büyük sebebi, annemin doğumda ölmesidir. Her doğumda annem aklıma gelir" diye konuştu. AA