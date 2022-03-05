Haberler Yaşam Haberleri Ebru anneye acı veda
Giriş Tarihi: 6.3.2022

Ebru anneye acı veda

DHA
Ebru anneye acı veda

Bir otelin 7. katından düşerek yaşamını yitiren Ebur Cizdam Edirne’de toprağa verildi. Evlatları annelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Almanya'da yaşayan Ebru Cizdam ve Özgür Aydoğan (42) çifti, İstanbul'a geldi. Gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, 3 Mart gecesi Beşiktaş'ta kaldıkları otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cizdam, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaydan kısa süre önce çiftin sokakta yaşadıkları tartışmaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Aydoğan'ın kendisine doğru hamle yapan eşi Ebru Cizdam'ı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Özgür Aydoğan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cizdam'ın cenazesi Edirne'de toprağa verildi. Cenazede Cizdam'ın çocukları İlayda ve Baran, annelerinin tabutunun başında gözyaşı döktü. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nelerdir? 0 Rh Pozitif Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi Nasıl Olmalıdır?
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez"
Son dakika: ABD’den ikiyüzlü karar! Lobici Rus işadamı Alişer Usmanov’u muaf tuttular!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru anneye acı veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA