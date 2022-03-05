Ebru anneye acı veda

Bir otelin 7. katından düşerek yaşamını yitiren Ebur Cizdam Edirne’de toprağa verildi. Evlatları annelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Almanya'da yaşayan Ebru Cizdam ve Özgür Aydoğan (42) çifti, İstanbul'a geldi. Gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, 3 Mart gecesi Beşiktaş'ta kaldıkları otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cizdam, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaydan kısa süre önce çiftin sokakta yaşadıkları tartışmaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Aydoğan'ın kendisine doğru hamle yapan eşi Ebru Cizdam'ı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Özgür Aydoğan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cizdam'ın cenazesi Edirne'de toprağa verildi. Cenazede Cizdam'ın çocukları İlayda ve Baran, annelerinin tabutunun başında gözyaşı döktü. DHA