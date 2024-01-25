Ecdat yadigârları ihya edilecek

İstanbul Valiliği tarafından 15 ilçede tarihi çeşmeler, cami hazireleri, türbeler, korunması gereken sokak ve çarşılardan oluşan bin eseri ihya etmek için başlatılan Yadigâr Projesi, valilik binasında düzenlenen programla tanıtıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali Davut Gül, ecdattan gelen eserleri gelecek nesillere bırakmanın birinci öncelikleri olduğunu, ilçe belediyeleriyle birlikte güçlerini birleştirerek daha hızlı hareket edip daha fazla eseri ihya etmek istediklerini söyledi. Gül, projenin isim babasının Üsküdar Belediyesi olduğunu dile getirerek, 2014'te kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca 136'sı çeşme toplam 344 eserin restore edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.